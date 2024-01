Chi è Popovic, il talento del Napoli che era vicino al Milan

Chi lo conosce bene assicura chesia un gran talento. E a parametro zero può diventare un’operazione importante. Lo sa bene il Napoli, col quale ha già svolto le visite mediche e che ora sta cercando un club dove lasciarlo sei mesi in prestito perché gli azzurri non hanno più slot da extracomunitari. Cresciuto nel Partizan Belgrado, a inizio gennaio si è svincolato diventando oggetto del desiderio di diversi club.per la richiesta di commissioni da parte dell'agente considerata eccessiva dal club rossonero.- La prima cosa che vuole fare Popovic è imparare l’italiano. Il classe 2006 parla solo il serbo ma si è già messo in moto per studiare la nosta lingua. Dopo l'affare non chiuso col Milan il giocatore è rimasto una decina di giorni a Milano insieme alla famiglia, e nel tempo libero ne ha approfittato per memorizzare qualche parola. Chissà se sa il significato di "retroscena": perchée ha chiuso per l'arrivo del ragazzo portandolo a Roma per le visite mediche.- Periodo intenso per Matija, un ragazzo di 18 anni appena compiuti (l'8 gennaio) che si è ritrovato i riflettori puntati. La sua zona di confort è la famiglia: mamma, papà ex calciatore e il fratello Branislav che gioca nell'Under 10 del Partizan Belgrado., ma si adatta anche da trequartista o punta. In Serbia ha giocato anche qualche metro più indietro, da mezz'ala.- Il primo approccio con l'Italia è stato da avversario: due assist contro gli Azzurrini all'Europeo Under 17 dell'anno scorso, 2-0 per la Serbia e Popovic migliore in campo. In quel torneo gli scout dei top club hanno iniziato a prendere informazioni sul ragazzo. C'erano il Bayern Monaco e il Manchester City, ma il giocatore ha sempre manifestato la volontà di trasferirsi in Italia. E' stato a un passo dal Milan, giocherà nel Napoli.@francGuerrieri