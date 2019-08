Rashford, Salah, Kane e Aguero. Quanti bomber in Inghilterra eh...nelle prime tre giornate di campionato: solo l'ex Fulham Pavel Pogrebnyak come lui. Classe '90, l'anno scorso Pukki ha trascinato la squadra alla promozione con 30 reti in 46 partite. A 29 anni si è riscoperto bomber per la felicità dell'allenatore tedesco Farke, con tanto di gol all'Anfield al debutto in Premier.- E pensare che Pukki poteva sfondare già a 18 anni, quandoper portarlo in Spagna, accompagnato dalla madre che si prese un anno di aspettativa a lavoro per stargli vicino. Tanta emozione per una panchina al Bernabeu e l'esordio nella Liga, per il resto poco e niente., Pukki se ne torna al freddo e al gelo. Dopo le esperienze negative con Schalke e Celtic, chiusa con meno di dieci gol, rinasce in quattro anni al Brondby prima di sbarcare in Inghilterra.- Attaccante dalle mille risorse, bomber d'area ma bravo anche ad andare in profondità. Unica punta nel 4-2-3-1 che ha trascinato il Norwich alla promozione, in nazionale gioca col 4-4-2 ma in passato ha fatto anche l'attaccante esterno.per evitare eventuali assalti. Pukki segna, il Norwich sorride: la Premier ha trovato un nuovo protagonista.