Chi è Samuele Inacio, il gioiello italiano del Dortmund convocato per il Mondiale per Club

La convocazione al Mondiale per Club,, se l'è guadagnata sul campo. Gli brillano ancora gli occhi ripensando a quell'Europeo Under 17 vissuto da protagonista: Italia fuori in semifinale dopo il ko ai rigori col Portogallo, ma l'attaccante del Borussia Dortmund ha vinto il titolo di capocannoniere con 5 reti (in 4 partite) diventando il primo italiano a riuscirci in solitaria.- entrato a 6 anni - l'hanno cercato Bayern Monaco, Manchester City e Atletico Madrid ma lui ha sposato il progetto Borussia.

- Il ragazzo piace molto a Kovac, il debutto in prima squadra è dietro l'angolo e potrebbe arrivare proprio nei prossimi giorni durante il torneo in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio.. Ora il sogno è l'esordio in prima squadra, lui tra Adeyemi, Guirassy e gli altri con i quali si è già allenato più volte durante la stagione. Guarda, osserva e studia, provando a rubare con l'occhio qualche segreto a chi ha più esperienza.

- Se parliamo di talento, però, non invidia niente a nessuno.: nelle giovanili dell'Atalanta è stato schierato principalmente da seconda punta che gira intorno al centravanti, nell'ultimo Europeo U17 il ct Favo l'ha piazzato sulla trequarti nel suo 4-3-1-2 ed è lì, in quel ruolo, che ha giocato anche la maggior parte delle partite col Borussia Dortmund nella stagione appena finita. Ora però lo sguardo è proiettato al futuro, nel bagaglio per gli Stati Uniti sono chiusi sogni e obiettivi di un ragazzo in rampa di lancio. Biglietti in mano con destinazione Mondiale per Club, si parte: il viaggio di Samuele Inacio è appena iniziato.

