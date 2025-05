Chi è Scaglione, il talento del Genoa che può battere il record di Camarda: De Bruyne, le arance come Pelé e la sfida alla Juve

Vieira, il ds Ottolini e la proprietà sono stati chiari da tempo:Tantissimi sono i giovani ragazzi già lanciati in prima squadra, da Masini a Ekhator, passando per Ahanor e Venturino e fino a Kassa e Fini (oggi ceduto in prestito). La formazione scudettata under 18 ha contribuito alla salvezza di questa stagione, ma c'è chi sta bruciando ampiamente le tappe e a soli 15 anni e 133 giorni è stato convocato in prima squadra da Patrick Vieira:

Il fè uno degli astri più lucenti del settore giovanile rossoblù. In questa stagione stava dominando con la formazioneal punto dal convincere la società a promuoverlo in quest'ultima parte di annata cona cui non sono bastati i suoi due assist nello scontro playoff col Sassuolo per accedere al turno successivo. Proprio nei giorni successivi è arrivato l'occhio vigile di Vieira checontro l'Atalanta.

- Trovasse l'esordio da qui a fine stagione Scaglione, che oggi ha 15 anni e 133 giorni, potrebbe centrare un record storico per sé, per il Genoa e per tutto il calcio italiano.. L'attaccante del Milan, infatti, ha trovato la prima apparizione a 15 anni e 260 giorni.Nato nel gennaio 2010, Scaglione inizia a giocare prestissimo a calcio all'età di 4 anni nell'Andora società del suo paese.ma a 10 anni arriva la chiamata del Genoa che lui accetta subito. Da 4 anni, con le società spesso accoppiate negli stessi gironi e in competizione per il vertice della classifica al punto che proprio il successo sui bianconeri dell'anno scorso gli è rimasto impresso fra i ricordi più belli.

Fantasista, seconda punta, all'occorrenza mezzala,Nonostante la giovanissima età spicca fra i compagni per altezza e stazza, ma è innata l'eleganza con cui conduce il pallone abbinata ad una grandissima capacità di dribbling secco., del resto l'allenamento più importante l'ha sempre fatto in casa, con sedie e tavoli per formare le barriere e allenandosi aIl suo idolo di infanzia,storica bandiera del Manchester City, ma per propensione offensiva e andatura un po' dinoccolataStudia calcio tutti i giorni, da piccolino la mamma raccontò che fra uno spostamento e l'altro la playlist pre-impostata era quella delle. Uno spirito e una voglia di crescita che lo hanno già portato da tempo a vestire la maglia delle selezioni giovanili azzurre.una dote innata che ha nel sangue.