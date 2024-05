Chi è Seydou Sarr, l'attore in campo con la Coppa Italia nella finale Atalanta-Juventus

22 minuti fa



Nell’ambito della campagna “Keep Racism Out”, Rai Cinema e Lega Serie A collaboreranno per sviluppare un importante progetto: durante la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, è stato scelto Seydou Sarr come testimonial contro il razzismo e le discriminazioni.



CHI E' - L’acclamato protagonista del film “Io Capitano” di Matteo Garrone, candidato nell’ultima edizione degli Oscar e vincitore di sette David di Donatello, introdurrà il trofeo della Coppa Italia prima della cerimonia di premiazione dopo l’atto conclusivo dell’Olimpico, per riporlo simbolicamente sulla pedana di premiazione come rappresentanza della lotta a qualunque forma di pregiudizio nel calcio, nello sport e nella vita. La finale di domani sarà anche il set di alcune riprese cinematografiche del docu-film sull’inclusione e contro il razzismo, prodotto da Wonder Project con Rai Cinema e la Lega Serie A , diretto da Simone Aleandri. Il titolo provvisorio del progetto è “Il sogno non ha colore” e racconta il viaggio di Seydou Sarr.