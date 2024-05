Chi è Terzic, l'allenatore del Borussia Dortmund che segnalava i giocatori a Klopp

Getty Images

Poco più di dieci anni fa le giornate dierano scandite dalle partite di ragazzi nelle periferie di Dortmund e dintorni. Lì: un po' osservatore, un po' collaboratore tecnico, finché non gli affidano le squadre giovanili del club prima di lasciare la Germania per seguire Slaven Bilic: qualche anno facendo esperienza da vice tra Besiktas e West Ham, prima di tornare al Dortmund per l'occasione della vita.

- Nel 2019 è il vice di Favre al Borussia, pochi giorni prima della gara con l'Hoffenheim. "Non mi aspettavo che le cose da allenatore sarebbero andate così bene per me", aveva detto allora. Figurarsi oggi che vive in prima persona una finale di Champions League. Con la squadra per la quale ha sempre tifato.

- Terzic è un po' la certezza del Borussia Dortmund. Quando i gialloneri hanno bisogno, lui c'è. Gli hanno dato la panchina dopo l'esonero di Favre ed Edin ha vinto la Coppa di Germania, l'anno dopo è arrivato Marco Rose ma quando è stato mandato via, un anno dopo è a Wembley a giocarsi la Champions League col Real Madrid: "Sono felice di poter restituire qualcosa alla nostra gente". Perché Edin Terzic, è uno di loro.