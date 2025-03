Chi è Thiago Scuro, accostato al Milan per il ruolo di direttore sportivo

AFP via Getty Images

Tra i nomi sulla lista dell'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani per il ruolo di direttore sportivo rossonero c'è, secondo La Gazzetta dello Sport, anche quello di Thiago Scuro, brasiliano classe 1981, direttore generale del Monaco.



TUTTI I NOMI PER IL RUOLO DI DS DEL MILAN

CHI E' THIAGO SCURO - Parte dall'Audax di Rio de Janeiro, nei campionati regionali brasiliani, ma fino al 2015 è insegnante di Marketing e Gestione sportiva. Ben presto entra nella galassia Red Bull, con un ruolo anche nel Bragantino, il club brasiliano omologo di Lipsia e Salisburgo in Europa. Il grande salto lo fa nel 2023: viene chiamato dal Monaco per sostituire Paul Mitchell.

- Dentrocome primi colpi: tutti sotto i 27 anni. Valorizzati e non poco i talenti di, recentemente Scuro ha rilanciato con gli investimenti sudall'Anversa edal Borussia Dortmund. Mercato giovane e sostenibile, in pieno stile Red Bull. E inoltre, Furlani sa molto bene cosa vuol dire trattare con lui: il tira e molla per l'acquisto di Youssoufl'estate scorsa è stato estenuante. Su Scuro c'era anche l'Arsenal, la cui preferenza è però andata ad Andrea Berta.