Chi è Thomas Campaniello, il "Morata" del 2008 dell'Empoli

Lae ilresteranno impressi per sempre nella mente diche, proprio in questa data, ha debuttato nel massimo campionato. Lo ha fatto entrando al minuto 72 diIl punteggio per i toscani era ormai già compromesso e – per questo e anche per provare a trovare qualche gioia in una gara davvero sfortunata –Una mossa della disperazione ma anche un gesto di grande stima e una sorta di auspicio per il prosieguo della carriera di uno dei talenti più promettenti del nostro calcio.

Sedici anni – diventeranno 17 a fine febbraio – Campaniello è nato a, paese di grandi allenatori, ct e attaccanti che hanno già ben figurato vestendo la maglia azzurra.. Nessuna però più importante e significativa di quella del Castellani Computer Gross di fronte all’Atalanta di Gasperini.L’attaccante era stato già convocato in prima squadra per la sfida contro ilma ha ora finalmente debuttato. Il fiorentino ha tirato i primi calci al pallone nella squadra del suo piccolo comune, la, della quale fa parte fin dai suoi 5 anni, prima diNelentra a far parte del settore giovanile degli azzurri che non ha più lasciato. Con i toscani, ha disputato tre finali consecutive (Under 14 Pro 2021/2022, Under 15 Serie A e B 2022/2023 e Under 17 Serie A e B 2023/2024.

Forte fisicamente e bravo tecnicamente, Campaniello è stato inoltreinsieme a Francesco. Calcia bene con entrambi i piedi, segna e fa giocare bene la squadra, si sacrifica, lotta, corre e sforna assist. CIl ragazzo ha un doppio passaporto, italiano e polacco, ma dopo le prime esperienze in azzurra non ha intenzione di cambiare selezione.