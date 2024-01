Chi è Tommaso Mancini, attaccante della Juventus Next Gen che può sostituire Kean

Tommaso Mancini , nato il 23 luglio 2004, ha iniziato la sua carriera calcistica indossando esclusivamente la maglia del Vicenza, la squadra della sua città natale, attraversando l'intero percorso del vivaio biancorosso. Ha esordito in prima squadra a soli 16 anni, il 4 gennaio 2021, durante una partita contro il Brescia.Da quel momento, ha accumulato altre 14 presenze ufficiali, di cui 12 in Serie B e 2 in Coppa Italia. Nonostante la giovane età,è un attaccante con una struttura fisica imponente e una notevole capacità di finalizzazione a rete.Con le giovanili del Vicenza, ha sempre contribuito in modo significativo dal punto di vista dei gol, e questo trend si è replicato anche in Nazionale, dove ha totalizzato 32 apparizioni (con 14 gol) dalle selezioni Under 15 fino all'Under 19.