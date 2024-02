Chi è Tosin Adarabioyo, il gigante 'compra ville' nel mirino del Milan

Gabriele Stragapede

La notizia non è nuova: il Milan, in vista del prossimo mercato estivo, cerca un difensore centrale che possa completare un reparto che, in questa stagione, ha dovuto fare a meno dei suoi pilastri Thiaw, Kalulu e Tomori. Il club rossonero, in vista di giugno, ha messo nel mirino Tosin Adarabioyo, gigante (alto 1,96m) classe 1997 cresciuto nel Manchester City e attualmente di proprietà del Fulham – con cui ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno -. E pensare che Adarabioyo, in realtà, prima dell’interesse del Milan, era già noto alla cronaca britannica.



LA QUESTIONE VILLA - Nel 2018, infatti, Adarabioyo aveva comprato una villa da 2 milioni di sterline a Manchester ancor prima di aver solcato un qualsiasi campo di Premier League. Ancora nessun debutto, ma un tetto assicurato per il resto della propria vita. La vicenda aveva sollevato notevoli polemiche Oltremanica, tanto da dar esporre un talento inglese come Sterling: "Ci sono due giovani giocatori che iniziano la loro carriera, entrambi giocano per la stessa squadra, entrambi hanno fatto la cosa giusta. Cioè comprare una nuova casa per le loro madri, che hanno dedicato molto tempo e amore per aiutarli ad arrivare dove sono, ma guardate come i giornali fanno passare il messaggio per il giovane giocatore nero e poi per il giovane bianco che paga. Penso che questo sia inaccettabile: entrambi non hanno fatto nulla di male, ma solo per il modo in cui il concetto è stato formulato, c’è da riflettere. Per tutti i giornali che non capiscono perché la gente sia razzista al giorno d'oggi, tutto quello che ho da dire è di dare ai giocatori le stesse possibilità". Ma al di là delle cronache non sportive, meglio tornare al rettangolo verde di gioco, scoprendo il motivo per il quale Furlani, Moncada e D’Ottavio stanno sondando il suo profilo.



PROFILO - Nato a Manchester da genitori nigeriani, Tosin Adarabioyo ha un fratello che fa il calciatore, Fisayo, attaccante nell’Oss, in Eerste Divisie, la seconda divisione olandese. La sua carriera comincia con il Manchester City (quando aveva ancora 6 anni, nel 2003) e con i Citizens è arrivato all’esordio in prima squadra grazie a Pellegrini, scendendo in campo dall’inizio nella gara di FA Cup persa 5-1 con il Chelsea nel febbraio 2016. Pochi mesi dopo ha esordito anche in Champions League con Guardiola, nella gara preliminare di ritorno contro la Steaua Bucarest. Nel 2018 va in prestito al West Bromwich e poi al Blackburn, prima della cessione definitiva al Fulham nell’estate 2020, per 2 milioni di euro. É il momento della consacrazione in Inghilterra: 117 match disputati, 4 reti e 2 assist (compresa la Championship e le coppe nazionali).



CARATTERISTICHE – I 196 cm d’altezza sono un fattore importante: la sua struttura imponente, unita alla forza fisica e la grande abilità nei duelli aerei sono le caratteristiche principali del centrale inglese. Ma a un fisico importante, c’è da sottolineare la sua rapidità sia in accelerazione palla al piede, sia in recupero verso la propria porta. Un mix che viene impreziosito da una buona abilità nell’impostazione del gioco, che ne fanno un difensore centrale estremamente moderno. Un punto fermo del Fulham, un vero e proprio leader come sottolineato anche dal suo tecnico Marco Silva – che l’ha recentemente riaccolto dopo che il difensore era stato ai box per tre mesi a causa di un problema all’inguine: "È uno dei leader nel nostro spogliatoio, un giocatore speciale. Per il modo in cui sa difendere l’area, ma anche per come va sulla palla e per il modo in cui sa costruire". Braccetto a 3 o centrale in una difesa a 4, Adarabioyo è duttile in ogni situazione. Il Milan lo sa e lo studia per l’estate.