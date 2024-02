Chi è Uros Racic, il centrocampista del Sassuolo che ha segnato il primo gol dell’era Bigica

Uros Racic ha fatto tremare il Napoli con un destro da fuori area. Un pallone neanche troppo veloce ma preciso, che si è infilato all'angolino dove Meret non è arrivato. Primo gol in Serie A per il centrocampista del Sassuolo, prima rete dell'era Bigica. Un'illusione neroverde, alla tredicesima partita in questa stagione, la quarta da titolare dopo il ko di Cagliari a metà dicembre.



RACIC AL SASSUOLO - Qualche anno fa Racic era considerando uno dei migliori talenti del calcio serbo: quando era alla Stella Rossa c'erano tanti club su di lui, ma ad affondare il colpo è stato il Valencia che l'ha inserito nella seconda squadra. Qualche prestito qua e là senza mai convincere definitivamente, così in estate il Sassuolo ha trovato l'accordo con il club spagnolo investendo poco più di due milioni di euro per portarlo in Italia; inoltre, al Valencia andrà anche il 10% della futura rivendita.



IL RUOLO DI RACIC - Bigica ha schierato Racic davanti alla difesa insieme a Matheus Henrique, spostando Thorsvedt sulla trequarti e lasciando fuori Volpato entrato nella ripresa. Il serbo quindi potrebbe scalare posizioni nelle gerarchie del nuovo Sassuolo, è un centrocampista con caratteristiche difensive bravo a interrompere il gioco avversario. Anche qualche gol in canna: prima della rete contro il Napoli, aveva totalizzato 14 reti e 7 assist in carriera.