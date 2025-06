Chi e' Youcef Belaili, il genio ribelle che ha eliminato Giroud al Mondiale per Club

AFP via Getty Images

Chi lo conosce bene non ha dubbi: "Sì, è meglio di Mahrez". Perché, sotto gli occhi di Nicole Kidman presente al Geodis Park di Nashville. 1-0 finale e gol del classe '92. Una trama da film, con l'algerino in copertina e sullo sfondo un popolo intero che sogna l'impresa: la notte tra martedì 24 e mercoledì 25 l'Esperance si gioca la qualificazione agli ottavi nello scontro diretto col Chelsea. Serve un'impresa da Oscar.

- Se Nicole Kidman conoscesse la storia di Belaïli potrebbe pensare davvero a una sceneggiatura. 33 anni, carattere ribelle: classico genio e sregolatezza che, in tre momenti diversi della carriera; prima di arrivare in Europa, nel 2015, viene fermato due anni per doping dopo aver fumato una sigaretta con tabacco e cocaina, "appena ho saputo che c'era la coca ho smesso" giura il ragazzo.. Poi, però, quando è col pallone tra i piedi, scatta la magia. Ma il talento non basta per affermarsi in Europa. E così nel secondo tempo della sua vita Youcef gioca prima in Algeria e dall'estate scorsa è in Tunisia all'Esperance.

- Nella scorsa stagione ha vinto campionato e Coppa di Tunisia, prima di andare al Mondiale per Club ha fatto gol e assist in un'amichevole tra Algeria e Ruanda.: prima di segnare prova a prendersi un calcio di rigore lasciandosi cadere in area; l'arbitro non si fa ingannare e - dopo aver rivisto l'azione al Var - lo ammonisce. Poco male, perché a venti minuti dalla fine segna il gol-partita., che all'undicesimo minuto di recupero del secondo tempo para un calcio di rigore. Due protagonisti assoluti in una serata da prima visione, una storia che neanche nei film.

