Chi è Zefi, il nuovo acquisto della Roma Primavera: arriva dall'Inter

Francesco Guerrieri

Per sostituire il capitano della Primavera Luigi Cherubini, diretto verso la Juventus, la Roma ha pescato nell'Inter dell'ex Chivu: nella giornata di oggi infatti è stato ufficializzato l'arrivo di Kevin Zefi, un'operazione chiusa già nei giorni scorsi come anticipato sul nostro sito. Esterno d'attacco a piede invertito - destro che gioca a sinistra - Zefi è un classe 2005 nato a Dublino e con doppio passaporto albanese e irlandese. Sulla scelta della nazionale, per ora, non ha avuto dubbi: dall'Under 15 all'Under 19 dell'Irlanda ha segnato in tutte le selezioni giovanili.



NUMERI E FOTO - Cresciuto nello Shamrock Rovers, sul suo profilo Instagram ha immortalato ogni step importante della sua crescita. Il debutto tra i professionisti è arrivato quando non aveva neanche 15 anni e mezzo, e tac: foto sui social. Il primo scatto in nerazzurro nel 2021: "Sono al settimo cielo"; con l'Under 18 di Zanchetta una media di un gol a partita: 19 su 19. Il debutto in Primavera contro la Roma, segni del destino.



ZEFI ALLA ROMA, I DETTAGLI - Arriva nella capitale a parametro zero sfruttando i pochi mesi di contratto che gli rimanevano con l'Inter, ai nerazzurri andrà il 25% sulla futura rivendita. Zefi ha firmato per due anni e mezzo con opzione per il terzo, nelle idee del club giallorosso andrà a occupare la posizione di Cherubini che nel tridente di Guidi giocava largo a sinistra. Un'eredità importante per Zefi, ma chi lo conosce bene racconta di un ragazzo determinato a lasciare il segno in giallorosso