Chi è El Ghazi, proposto alla Lazio: dall'interesse del Milan all'addio dal Mainz per un post pro Palestina

Federico Zanon

Un nome per l'attacco. Alla Lazio è stato proposto Anwar El Ghazi, attaccante esterno olandese classe 1995, senza squadra da inizio novembre. Il motivo? Il suo ex club, il Mainz, non ha preso bene la sua presa di posizione sui social pro Palestina, in riferimento alla guerra in corso con Israele nella striscia di Gaza. “La perdita della mio stipendio non è nulla in confronto all’inferno scatenato sugli innocenti e vulnerabili a Gaza” ha dichiarato dopo essere stato messo alla porta. Scatenando polemiche sulla libertà di stampa in Germania.



SU E GIU' - Cresciuto nel settore giovanile dell'Ajax, con il quale fa l'esordio in prima squadra, segnando anche in Champions League al Barcellona al Camp Nou, El Ghazi nel corso degli anni non è stato in grado di confermarsi ad alti livelli. Al Lille prima, all'Aston Villa poi, vive stagioni sulle montagne russe, con qualche picco (2020-21, 10 gol in 28 partite con i Villans) ma non fa mai il salto di qualità. L'anno scorso, al Psv, l'ennesima stagione-rilancio, con 8 gol in 23 presenze, fino al trasferimento in Germania, al Mainz, terminato a novembre con solo tre presenze, 51' totali.



PIACEVA A GALLIANI - Ora cerca squadra, il suo agente, l'ha proposto alla Lazio, dopo aver fatto un tentativo con la Salernitana lo scorso settembre. Nel futuro di El Ghazi potrebbe esserci l'Italia, che ha sfiorato anche nel gennaio 2016: piaceva molto a Galliani, che lo voleva come rinforzo del Milan, ma l'ad rossonero non riuscì a trovare l'accordo con l'Ajax. Poteva essere un turning-point di una carriera che non è mai decollata. Ma il tempo è ancora dalla sua parte.