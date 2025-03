Getty Images

L’ex attaccante montenegrinosi è spento nella giornata di mercoledì 19 marzo all’età di 43 anni, a causa di unche gli era stato diagnosticato nel 2023, per cui era stato anche operato nello stesso anno.Nato il 24 aprile 1981 a Niksic, Delibasic ha giocato tra Sutjeska e Partizan Belgrado fino al– con cui ha disputato 29 partite mettendo a segno 7 gol in una stagione. Dopo la prima esperienza nel massimo campionato spagnolo, ha cambiato diverse squadre, tra Liga spagnola appunto, ma anche Portogallo e Grecia - in particolare

Nel 2010 è passato al Rayo Vallecano, ultima squadra della sua carriera in Liga, prima di trasferirsi al- società thailandese in cui ha militato nel 2014 - e prima di tornare al- squadra con cui aveva iniziato a giocare nelle giovanili nel 1996 - dove ha chiuso la sua carriera nel 2015.In nazionale Andrija Delibasic ha disputato, tra cui quello contro l'Inghilterra datato 7 ottobre 2011 nel 2-2 che ha portato la sua squadra ai playoff per il campionato europeo 2012 - venendo poi eliminata nel doppio confronto contro la Repubblica Ceca. Nel 2004 invece, con la selezione di Serbia e Montenegro, era arrivato secondo all'Europeo Under-21 vinto dall'Italia.

La- club con cui Delibasic ha registrato 32 presenze e 6 marcature - ha voluto esprimere vicinanza ai cari dell'ex calciatore: "Siamo profondamente dispiaciuti per la morte di Andrija Delibasic, ex giocatore del Txuri Urdin nella stagione 2007/2008. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici".