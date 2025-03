Chi era Bruce Dombolo: l'ex Ancona morto a 39 anni e con un passato in carcere

Nella giornata di abato 15 marzo, si è spento all'età i 39 anni l'ex calciatorenell'annata della retrocessione in cadetteria del club marchigiano - giocando però solo pochi minuti in una partita contro il Perugia. Come ha confermato il suo agente, Dombolo è stato trovato senza vita nella sua casa, "probabilmente morto nel sonno”., iniziata nel settore giovanile dell'Auxerre e terminata con il Marignane Gignac Cote Blueu nel 2008-09, dopo un passaggio anche in Italia appunto con Ancona e Pro Vasto, Dombolo: nell'agosto del 2010 infatti era stato incriminato e condannato per rapina a mano armata in una gioielleria. Era circolata anche la voce che fosse legato al clan dei marsigliesi e tra le accuse nei suoi confronti c'era anche quella di estorsione.

Sulla seconda fase della sua vita Bruce Dombolo aveva parlato così, ricordando con affetto il periodo nelle Marche: ", ero diventato professionista, firmavo autografi, era bellissimo. Poi sono diventato un criminale. Avevo la mia banda con cui organizzavo rapine in tutta la Costa Azzura. Non sentivo più nulla solo adrenalina". Dopo gli anni in carcere, aveva preso parte al reality francese 'Grand Oral', dove i protagonisti erano persone con un passato complicato, che raccontavano la propria storia a una giuria.