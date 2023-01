Più o meno Carlo Tavecchio è stato nel calcio per 30 anni. Rivoluzionandolo. E' partito dal gradino più basso entrando nel 1987 come consigliere della Lega Nazionale Dilettanti Lombardia arrivando nel 2014 ad essere nominato presidente della Figc.: nel 2017 infatti Taveccchio viene confermato a capo della Figc con il 54,03% dei voti prevalendo sull'altro candidato.- Nello stesso anno viene nominato anche commissario della Lega Serie A, ma sette mesi dopo si dimise dall'incarico di presidente Figc a causa della mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale 2018.. Nel 2021 l'ex presidente Figc Nel 2021 Tavecchio era tornato nella Lega Nazionale Dilettanti lombarda come presidente: un cerchio che si chiude, ripartendo lì da dove aveva iniziato.- Ex dirigente di banca nell'Alta Brianza, Tavcchio è sempre stato un nuovo ambizioso e di personalità.. Venne eletto per tre mandati consecutivi. Nella testa però c'è sempre stata l'idea di entrare nello sport, così nel 1974 fonda insieme ad altri soci la Polisportiva di Ponte Lambro, diventando presidente della Pontelambrese per i 16 anni successivi.