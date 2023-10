Coltivare il talento è una delle priorità del calcio per garantirsi un lungo futuro, ma quali sono i club specialisti in materia? Il CIES, l'Osservatorio sul calcio, ha pubblicato un report nel quale ha analizzato la situazione su più livelli, globale e settorializzato, per stabilire quale società abbia formato nei propri vivai (almeno tre anni tra i 15 e i 21) più giocatori attualmente in attività. A livello mondiale, considerando i 48 principali campionati, nessuno è come Ajax e Benfica: i due club si confermano campioni assoluti nel crescere giovani talenti, oltre 160 giocatori formati nei vivai dei Lancieri e delle Aguias giocano tuttora nei principali campionati europei garantendo anche un alto indice di qualità nelle performance.



E L'ITALIA? - Nonostante una crescente attenzione soprattutto nel dibattito pubblico, per trovare le italiane bisogna restringere il campo alle top 5 leghe europee: l'Atalanta e la Roma sono rispettivamente al 17esimo e al 18esimo posto con 20 e 19 giocatori formati, 25esima l'Inter, 33esimo il Milan, 37esima la Juventus, 44esima la Fiorentina. Vi mostriamo nella gallery prima la top 10 nei 48 principali campionati, quindi nel dettaglio i numeri delle squadre italiane.