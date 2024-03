Chi gioca al posto di de Vrij nell’Inter

La sosta per le nazionali ha riconsegnato all’Inter uno: il difensore olandese è tornato a Milano prima del previsto a causa di un problema muscolare; si tratta di un’elongazione a causa della quale, probabilmente, Simone Inzaghi non lo avrà a disposizione per un paio di settimane.- In attesa della ripresa del campionato - e di capire come starà de Vrij - l’allenatore nerazzurro sta studiando delle possibili soluzioni in caso di forfait dell’ex Lazio per la gara con l’Empoli., che già in una trasferta a Venezia aveva giocato come centrale di difesa con Dimarco a sinistra nei tre di difesa;- Con de Vrij probabilmente out, per per la gara interna di lunedì 1º aprile con l’Empoli non sarà a disposizione neanche Francesco Acerbi:, si attende la decisione del Giudice Sportivo per capire la durata della squalifica.