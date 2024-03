Chi gioca al posto di Vlahovic squalificato nella Juventus

L’ultima giornata di campionato non è stata un granché per. La Juventus ha frenato sullo 0-0 col Genoa e in più l’attaccante serbo non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per la partita contro la Lazio in programma sabato 30 marzo alle 18 dopo la sosta per le nazionali.- A proposito: Vlahovic ha dovuto rinunciare anche alla chiamata dal ct della Serbia Dragan Stojkovic a causa di una dorsalgia rilevata dallo staff medico della nazionale.per capire quanto dovrà rimanere fermo. Se dovesse recuperare dall’infortunio, Allegri lo riavrebbe a disposizione per Juventus-Fiorentina in programma sabato 6 aprile alle 18.30.- Durante la pausa del campionato Allegri rifletterà su chi sarà il sostituto di Vlahovic per la sfida dell’Olimpico contro la Lazio. Se non dovessero esserci altre brutte sorprese sulle condizioni dei giocatori bianconeri impegnati con le rispettive nazionali,. Ballottaggio aperto, quindi, per affiancare l’ex attaccante della Fiorentina.