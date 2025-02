Chi gioca, chi no: Cambiaso, Gaspar, Orsolini, Dia, Bonny, Thuram, Raspadori

Redazione Calciomercato

I casi più intricati e controversi della. Tra recuperi, dubbi, possibili forfait, turnover, vediamo insieme chi gioca titolare e chi no, analizzando le situazioni più complicate, soprattutto in ottica fantacalcio. Questo turno si apre venerdì 14 febbraio con Bologna-Torino e si chiude lunedì sera con Genoa-Venezia.– Sta provando a lavorare sul campo e a forzare in vista dell’Inter. In ogni caso quasi impossibile vederlo titolare nella super sfida di domenica sera. Al massimo strappa una convocazione per andare in panchina.

– Recuperato e già disponibile in Champions. Contro il Torino tornerà lui a difendere i pali dell’Atalanta. Carnesecchi c’è.– Attenzione perché è pronto a tornare. Ha già fatto un primo allenamento in gruppo e potrebbe anche essere convocato per Monza. E se non questa, la prossima sarà a disposizione di Giampaolo.– È tornato in gruppo. Sorride Italiano e sorride il Bologna. Contro il Torino non sarà titolare, ma probabilmente metterà minuti nelle gambe a gara in corso.

– Non ha dovuto fare esami strumentali perché la caviglia si è sgonfiata e fa meno male ora. Quindi potrebbe recuperare per il big match contro il Napoli, magari iniziando dalla panchina.– Djuric starà fuori almeno un mese, lui a Cagliari è entrato benissimo. Quindi è pronto a riprendersi i gradi da titolare. Contro la Roma dal 1’.– Per quanto riguarda l’attaccante dell’Inter filtra ottimismo: il periodo di riposo dovrebbe permettergli di superare il problema alla caviglia che lo ha costretto al cambio contro la Fiorentina. Contro la Juventus dovrebbe esserci, così come Dimarco. L’influenza è smaltita. Anche Bastoni è ok.

– L’infortunio di Neres gli spalanca le porte della titolarità. Dovrebbe essere lui e non Okafor ad agire nel tridente con Lukaku e Politano. Grande chance di rilancio.– Due assenze pesanti nel Genoa. Ko per almeno 20 giorni entrambi i centrocampisti centrali, che quindi salteranno almeno tre giornate ciascuno. Nessuna chance di vederli contro il Venezia.