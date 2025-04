Chi gioca, chi no: Cambiaso, McTominay, Castellanos, Gimenez, Pellegrini

Redazione Calciomercato

I casi più intricati e controversi della. Tra recuperi, dubbi, possibili forfait, turnover, vediamo insieme chi gioca titolare e chi no, analizzando le situazioni più complicate, soprattutto in ottica fantacalcio. Questo turno si apre venerdì con Udinese-Milan e si chiude lunedì di Napoli-Empoli.– Dà forfait per Udine, ha ancora dolore al fianco. Abraham confermato titolare nel Milan, dove tra i convocati si rivede il giovane Camarda.– Resta da monitorare dopo la botta subita a Bologna. Lo scozzese si è allenato a parte e verrà valutato fino a lunedì. Sta meglio comunque e c'è fiducia per il suo recupero.

– Il primo sarà sicuramente assente nel derby. Il secondo è stato convocato in Europa League e quindi sarà convocato anche per la stracittadina romana. Potrebbe anche partire titolare.– Attesi entrambi titolari nel match di campionato contro il Cagliari. Per esigenze di turnover con vista Bayern, probabile che Inzaghi lanci entrambi dal 1’. Occhio ai big dell’Inter, che potrebbero riposare.– Possibile chance da titolare contro il Lecce. Tudor intenzionato a rilanciarlo a sinistra e fargli ritrovare minutaggio. Si è allenato tutta la settimana in gruppo.

– Non recupera per la sfida con il Parma. Out in Conference e out anche in campionato. Dopo l’infortunio al piatto tibiale è difficile ipotizzare un rientro, che non sembra così vicino.– Entrambi out 3 settimane per i problemi muscolari. Non ci saranno nè a Bergamo nè nelle prossime due. Bologna senza capitano e portiere titolare.– Tutto ok. Torna in gruppo Lorenzo Pellegrini, dopo la botta al polpaccio accusata prima di Roma-Juventus. Il capitano ci sarà nel derby, deciderà Ranieri se dal 1’ o a gara in corso.