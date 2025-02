Chi gioca, chi no: Dominguez, Diao, Tavares, Fila, Gimenez, Cambiaso

Redazione Calciomercato

I casi più intricati e controversi dellaTra recuperi, dubbi, possibili forfait, turnover, vediamo insieme chi gioca titolare e chi no, analizzando le situazioni più complicate, soprattutto in ottica fantacalcio. Questo turno si apre venerdì 7 febbraio con Como-Juventus e si chiude lunedì sera con Inter-Fiorentina.– Fabregas ci punta tantissimo ed è intenzionato a schierarlo contro la Juventus. Dovrebbe partire come esterno a sinistra. Sicuro titolare.– Niente da fare. Forfait anche a Como per l’esterno della Juventus, che però punta al match di Champions League contro il PSV. Questa giornata è out.

– Lui e Lazzari sono tornati in gruppo mercoledì e quindi saranno a disposizione per il match casalingo contro il Monza. Possibile anche una maglia da titolare per il portoghese.– Sta recuperando, ma a Lecce non giocherà. Più probabile il rientro nella prossima giornata, qualora martedì o mercoledì dovesse rientrare in gruppo.– Gioca titolare nel match contro il Lecce. Gli infortuni di Odgaard e Orsolini gli danno molto più spazio. Lui è pronto.– In Coppa ha iniziato Abraham, ma Conceicao punta su di lui e a Empoli vuole schierarlo dal 1’. Occhio anche a Joao Felix, pronto anche lui.

– Pagato 4 milioni di euro e subito titolare contro la Roma. L’attaccante della Repubblica Ceca è pronto al suo esordio con il Venezia.– Ne avrà per ancora un paio di settimane e rischia di saltare anche il playoff di Champions. Niente da fare per Lookman, a Verona non ci sarà.– Pecchia pare ancora intenzionato a puntare su di lui e non su Bonny. Fiducia al bosniaco dunque, anche contro il Cagliari.– Occhio al neo acquisto del Monza. Il centravanti congolese arrivato dallo Young Boys è destinato a partire titolare contro la Lazio. Chance dal 1’.