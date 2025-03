Chi gioca, chi no: Kean, Krstovic, Zaccagni, Bani, Luvumbo, Vlahovic, Tengstedt

I casi più intricati e controversi della. Tra recuperi, dubbi, possibili forfait, turnover, vediamo insieme chi gioca titolare e chi no, analizzando le situazioni più complicate, soprattutto in ottica fantacalcio. Questo turno si apre venerdì 7 marzo con Cagliari-Genoa e si chiude lunedì 10 marzo con Lazio-Udinese.– Ha recuperato, a Napoli ci sarà, dal 1’. Contro gli Azzurri non ha un’ottima tradizione (0 gol in sei gare), ma al Maradona gioca.– A parte mercoledì, ma già prossimo a tornare in gruppo. Contro il Milan guiderà l’attacco giallorosso, nessuna preoccupazione per il montenegrino.

– Out in Europa League per un fastidio al polpaccio, che di fatto lo mette in serio dubbio anche nel posticipo di lunedì contro l’Udinese. Si capirà meglio tra sabato e domenica, anche se Baroni ha spiegato in conferenza che per il posticipo di campionato dovrebbe farcela.– Sicuramente out e non per poco. Almeno tre settimane fuori il centrale del Genoa, dopo la lesione muscolare avuta nel match contro l’Empoli. Contro il Cagliari non ci sarà.– Si è fermato ancora e salta il Genoa. Niente da fare per l’angolano: non sembra grave l’infortunio muscolare, ma in questa giornata è da considerare ko.

– Si profila una nuova panchina per il serbo. Contro l’Atalanta ci sarà Kolo Muani dal 1’, mentre il numero 9 bianconero inizierà ancora fuori.– Rischia di tornare dopo la sosta Dimarco. Sicuro assente contro il Monza, non forzerà e non verrà rischiato. Inzaghi spera di recuperare almeno uno degli altri esterni.– In Champions è andato in panchina, in campionato quindi probabile parta titolare contro il Monza. Si candida a una maglia dal 1’.– Attenzione all’attaccante del Verona, che ormai è recuperato ed è pronto ad andare almeno in panchina contro il Bologna. Possibile uno spezzone. Se non in questa giornata, comunque, il suo rientro è imminente.