Chi gioca, chi no: Kean, Neres, Frattesi, Koopmeiners, Vlahovic, Thuram

Redazione Calciomercato

I casi più intricati e controversi della. Tra recuperi, dubbi, possibili forfait, turnover, vediamo insieme chi gioca titolare e chi no, analizzando le situazioni più complicate, soprattutto in ottica fantacalcio. Questo turno si apre venerdì con Atalanta-Lecce e si chiude lunedì sera con Lazio-Parma e Verona-Cagliari.– Ha saltato il Cagliari per motivi personali e non per un infortunio. Tornerà quindi a disposizione di Palladino nel weekend. La Fiorentina ospita l’Empoli e il centravanti della Nazionale giocherà dal 1’.

– Starà fuori almeno un mese, quindi Conte dovrà a rinunciare a lui probabilmente fino alla fine del campionato. Assenza pesante, che riapre le porte a Raspadori.– Sta recuperando e ha aumentato i carichi di lavoro. Ci sono possibilità che venga convocato per il match contro la sua ex squadra, il Torino. Sta meglio, da vedere nel caso se possa venire impiegato dal 1’.– Si è operato alla spalla e ha finito la sua stagione in anticipo. Non sarà più a disposizione di Vieira in questo finale di campionato. A serio rischio anche il Mondiale per club con la Juventus.

– Ha saltato la trasferta di Parma ed è in forte dubbio anche per la gara contro il Monza. L’olandese non ha smaltito il fastidio muscolare e rischia un nuovo forfait.– Gli esami a cui si è sottoposto dopo la partita con il Parma hanno evidenziato un sovraccarico muscolare al retto femorale della coscia destra. Salterà il Monza.– L’assenza per squalifica di Mkhitaryan gli apre le porte della titolarità nel match contro la Roma. Il centrocampista italiano verrà impiegato dall’inizio contro i giallorossi.

– Marcus è quasi pronto e con la Roma dovrebbe essere convocato. Difficile venga rischiato dall’inizio, visto che c’è il Barcellona, ma è praticamente recuperato. Probabile almeno uno spezzone.– Assente nel match contro l’Udinese e dalle parole di Vanoli a serio rischio anche per la trasferta di Napoli. Difficilmente il croato ci sarà al Maradona.– Sicuramente titolare contro il Parma. Dopo aver saltato il Genoa per squalifica, l’esterno danese partirà dal 1’ nel Monday Night contro i Ducali. Baroni ci punta tantissimo.