Chi gioca, chi no: Kean, Thuram, Lucca, Maldini, Dovbyk, Neres, Walker, Vlahovic

I casi più intricati e controversi della. Tra recuperi, dubbi, possibili forfait, turnover, vediamo insieme chi gioca titolare e chi no, analizzando le situazioni più complicate, soprattutto in ottica fantacalcio. Questo turno si apre venerdì 28 febbraio cone si chiude lunedì sera con– Non convocato e indisponibile per il match contro il Lecce. Il trauma cranico ha lasciato il segno, l’attaccante italiano proverà a recuperare per la Conference League.– Marcus Thuram ci sarà a Napoli e giocherà dal 1’. Torna in gruppo da giovedì, è pronto e recuperato. Darmian invece indisponibile dopo il guaio muscolare in Coppa Italia.– Sicuramente out nel match contro l’Inter. Il rientro è previsto verso metà marzo o dopo la sosta per le Nazionali. Conte deve rinunciarci.– Non è in preventivo nessuna punizione. Dovrebbe partire regolarmente titolare nel match contro il Parma. In coppia con Thauvin.– Daniel Maldini è tornato in gruppo e va verso una convocazione nel match contro il Venezia. Improbabile vederlo dal 1’, ma potrebbe giocare uno spezzone nel finale.– Ancora in forte dubbio per la sfida al Como. Non è ancora rientrato in gruppo e prossima settimana c’è l’Europa League. Potrebbe essere preservato, spazio a Shomurodov.– Improbabile un suo recupero per la gara con la Lazio. Sta forzando i tempi, ma dovrebbe tornare in gruppo dalla prossima settimana. Out sia a Bologna che domenica sera.– Sta provando a recuperare il difensore del Como e potrebbe anche strappare una convocazione per il match contro la Roma.– Dopo le due gare di fila contro Cagliari e Empoli (Coppa Italia), il serbo anche contro il Verona va verso la panchina. Difficile possa essere confermato dal 1’ dopo la brutta gara di mercoledì. Kolo Muani prima punta.