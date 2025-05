Chi gioca, chi no: Koopmeiners, Gimenez, Anguissa, Lucca, Arnautovic, Lautaro

Redazione Calciomercato

I casi più intricati e controversi della. Tra recuperi, dubbi, possibili forfait, turnover, vediamo insieme chi gioca titolare e chi no, analizzando le situazioni più complicate, soprattutto in ottica fantacalcio. Questo turno si apre venerdì con Torino-Venezia e si chiude lunedì con Genoa-Milan.– Sicuramente assente contro il Venezia. Lo ha annunciato Vanoli in conferenza, non sarà convocato. Al suo posto Gineitis in vantaggio su Ilic.– Il primo è rientrato, tornato in gruppo e giocherà a Siviglia contro il Betis. Il terzino brasiliano salta l’andata di Conference e anche la Roma. Previsto il rientro prossima settimana.

– È piu indietro di Vlahovic nel programma di recupero e difficilmente ci sarà a Bologna. Più speranza per il serbo, che potrebbe rientrare in gruppo a fine settimana.– Non rientra nemmeno per questa sfida all’Empoli. Confermato Pellegrini a sinistra al suo posto. Il portoghese è ancora indisponibile.– Si candida al ruolo di titolare nel match contro il Genoa. Jovic ha mal di schiena, Abraham non ha convinto. Così il “Bebote” scala le gerarchie.– Niente di serio per il centrocampista del Napoli. A differenza di Buongiorno, a Lecce ci sarà. Si allena in gruppo ed è recuperato.

– Tanti dubbi su entrambi. Il centravanti italiano ha il 99% di possibilità per saltare anche la sfida di Cagliari. Il francese sta meglio, ma si allena ancora a parte.– Il turnover dell’Inter tra le due semifinali lo dovrebbe premiare. Molto probabile parta lui titolare contro il Verona. L’austriaco è pronto.– Fuori entrambi in campionato. Lo ha fatto capire Inzaghi nel post partita. Lautaro e Pavard con il Verona non ci saranno e difficilmente anche al ritorno con il Barcellona. Il francese martedì sicuramente no, il capitano ci proverà fino all’ultimo e andrà valutato.