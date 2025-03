Chi gioca, chi no: Neres, Dimarco, Gimenez, Retegui, Vlahovic, Thauvin

Redazione Calciomercato

I casi più intricati e controversi della. Tra recuperi, dubbi, possibili forfait, turnover, vediamo insieme chi gioca titolare e chi no, analizzando le situazioni più complicate, soprattutto in ottica fantacalcio. Questo turno si apre sabato con Como-Empoli e Venezia-Bologna e si chiude lunedì sera con Lazio-Torino.– Dovrebbe farcela il messicano. Per il centravanti una botta dolorosa subita in Nazionale. Si capirà meglio tra venerdì e sabato se partirà titolare, ma non ci sono dubbi sulla sua presenza.

– Rientrato in gruppo, disponibile, pronto. Contro l’Udinese tornerà titolare. Ottima notizia per i fantallenatori.– Castro è squalificato e non è comunque al meglio. Contro il Venezia occasione per Dallinga, che ritrova dopo tanto una maglia da titolare.– Sta recuperando, ma non è ancora tornato in gruppo e fisicamente non è al top. Non c’è troppa fiducia sul rientro del francese, difficile sia a disposizione contro l’Inter.– La svolta Tudor potrebbe essere anche la svolta di Dusan Vlahovic, che è candidato a tornare titolare contro il Genoa. Il serbo sta molto bene.

– Rientrato a pieno regime in gruppo e molto positivo nei test in questa sosta. Contro il Milan si candida a una maglia da titolare. Conte ritrova un suo pupillo.– Buone notizie. Il terzino portoghese, dopo aver saltato la gara di Bologna (stop nel prepartita) e gli impegni con la nazionale, dovrebbe aver superato l'affaticamento agli adduttori. Contro il Torino ci sarà.– La sosta ha fatto rientrare in gruppo anche i due centrocampisti della Fiorentina, pienamente recuperati e pronti a rientrare nelle rotazioni di Palladino.

– Forfait praticamente certo per l’attaccante della Dea. Non ci sarà a Firenze, dopo il problema muscolare accusato in Nazionale.