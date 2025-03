Chi gioca, chi no: Neres, Dimarco, Nuno Tavares, Koopmeiners, Cornet, Bonny

Redazione Calciomercato

I casi più intricati e controversi della. Tra recuperi, dubbi, possibili forfait, turnover, vediamo insieme chi gioca titolare e chi no, analizzando le situazioni più complicate, soprattutto in ottica fantacalcio. Questo turno si apre venerdì 14 marzo con Genoa-Lecce e si chiude domenica sera con il big match Atalanta-Inter.– Recuperato e convocabile per Venezia. Al Penzo partirà in panchina, ma Conte ora ritrova il suo pupillo. Potete schierarlo coprendovi con una riserva.– Nicola deve rinunciare ad entrambi nella trasferta di Roma. Luvumbo ha un problema muscolare e potrebbe non tornare nemmeno subito dopo la sosta, Coman ha un’infiammazione al tendine. Potrebbe anche stringere i denti, ma sicuramente non sarà titolare.

– Inzaghi lo ha di fatto annunciato nel post Feyenoord. Nè lui nè Zalewski recuperano per l’Atalanta. Possibile vedere Carlos Augusto da quel lato, con Bastoni braccetto difensivo.– Ne avrà per circa un mese e quindi Gasperini deve rinunciarci nel match contro l’Inter. Salterà anche la Nazionale e proverà a curarsi durante la sosta.– Baroni ha spiegato che è affaticato. In Europa League però potrebbe giocare anche titolare, mentre è difficile vederlo dal 1' anche a Bologna. Ad oggi più no che sì nell'11 di partenza.

– Motta vuole puntare sull’olandese a Firenze. Possibile vederlo titolare come trequartista al posto di McKennie. In ogni caso alte possibilità di vederlo dal 1’.– È tornato in gruppo e va verso la convocazione. Conceicao potrebbe concedergli un breve spezzone nella ripresa. Difficile possa andare subito a voto.– Entrambi saranno out contro il Lecce, così come Ekuban. Vieira ancora cortissimo davanti e con scelte praticamente obbligate.– Rischia il posto dopo la doppietta di Pellegrino? Sicuramente si è aperto un ballottaggio e a Monza potrebbe anche partire in panchina. Chivu però sembra ancora orientato a puntare su di lui. Bernabè e Hernani sono recuperati e sicuramente giocheranno, da capire se dal 1' o a gara in corsa.