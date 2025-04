Chi gioca, chi no: Sarr, Castro, Yildiz, Gimenez, Thauvin, Dumfries

Redazione Calciomercato

I casi più intricati e controversi dellaTra recuperi, dubbi, possibili forfait, turnover, vediamo insieme chi gioca titolare e chi no, analizzando le situazioni più complicate, soprattutto in ottica fantacalcio. Questo turno si apre sabato con Lecce-Como e si chiude lunedì con– Italiano sta lavorando per averli entrambi contro l’Inter. Stanno meglio, da giovedì dovrebbero tornare in gruppo. Insomma, ci sono concrete possibilità di vederli in campo a Pasqua.– Dopo il colpo subito in allenamento mercoledì, con tanto di seduta terminata in anticipo, è da considerarsi in dubbio. Vedremo come reagirà nei prossimi giorni, ma c’è apprensione in casa Juve. Potrebbe saltare Parma.

– L’attaccante messicano non sta ancora bene e quasi sicuramente non ci sarà contro l’Atalanta. In ogni caso nelle gerarchie Abraham è ora avanti a lui. Walker dopo la frattura al gomito ne avrà per altre tre settimane. Indisponibile anche lui.– Sta recuperando il capitano dell’Udinese, che potrebbe anche essere convocato per la trasferta di Torino. Giovedì il rientro in gruppo, ormai sta rientrando.– Niente da fare per l’olandese, che salterà anche Bologna. Non rientra in gruppo e a questo punto i tempi si allungano. Da quel lato dovrebbe agire ancora Darmian.

– L’attaccante del Verona ha subito una lieve distorsione al ginocchio nel match contro il Genoa. Si è allenato a parte e difficilmente sarà disponibile per la sfida alla Roma. Si prospetta un forfait, così come appare certo anche quello di Tengstedt.– È tornato in gruppo e sarà disponibile in Europa League. Salvo ricadute quindi ci sarà anche in campionato contro il Genoa. Recupero lampo.– Una botta in allenamento gli farà saltare al 99% anche la sfida con la Lazio. L’ucraino si allena a parte e sente dolore. Improbabile venga rischiato.