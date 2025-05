Redazione Calciomercato

I casi più intricati e controversi della. Tra recuperi, dubbi, possibili forfait, turnover, vediamo insieme chi gioca titolare e chi no, analizzando le situazioni più complicate, soprattutto in ottica fantacalcio. Questo turno si apre venerdì con Milan-Bologna venerdì sera e si chiude lunedì con Atalanta-Roma.- Tornato a disposizione, in gol nell'amichevole di metà settimana. Pronto al rientro, con il Monza ci sarà.– Si è allenato in gruppo da mercoledì ed è recuperato per la sfida alla Juventus. Difficile parta dall’inizio (favorito Pellegrini), ma può essere un’arma a gara in corso.

– Leggera infiammazione, nulla di preoccupante. Conceicao non lo rischierà nel match di venerdì, tenendolo a riposo per la finale di Coppa Italia di mercoledì 14.– Distorsione alla caviglia, che è ancora gonfia. Ci proverà per domenica, ma senza forzare. Nel caso non fosse al meglio è pronto Gilmour.– Sospiro di sollievo in casa Lecce. Non ci sono lesioni. Piccolo sovraccarico muscolare, ma non è in dubbio per il match salvezza contro il Verona. Dovrebbe farcela, il rientro in gruppo è previsto per venerdì.

– Ad oggi più no che sì. Ancora a parte entrambi. Il serbo ha qualche speranza in più rispetto all’olandese. Tudor rischia di non averli nemmeno all’Olimpico contro la Lazio.– La speranza di Italiano è di averli già in gruppo per San Siro venerdì, anche se più realisticamente torneranno a disposizione a ridosso della finalissima dell'Olimpico. Non verranno rischiati in campionato, ci saranno il 14 a Roma in Coppa Italia.– Assente contro il Venezia, quasi certo assente anche contro l’Inter. Il centrocampista granata soffre di tendinopatia rotulea al ginocchio, problema che lo sta limitando da alcune settimane: anche mercoledì ha svolto un allenamento differenziato rispetto ai compagni di squadra.

– Ha fatto di tutto per esserci contro il Barcellona e ora avrà tempo di curarsi in vista della finale. Sicuro assente a Torino, dove verrà tenuto a riposo.