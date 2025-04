Chi gioca, chi no: Thauvin, Cambiaso, Lautaro, Castro, McTominay, Nuno Tavares

Redazione Calciomercato

I casi più intricati e controversi della. Tra recuperi, dubbi, possibili forfait, turnover, vediamo insieme chi gioca titolare e chi no, analizzando le situazioni più complicate, soprattutto in ottica fantacalcio. Questo turno si apre venerdì con Genoa-Udinese e si chiude lunedì sera con Bologna-Napoli.– Non ci sarà contro il Genoa il numero 10 dell’Udinese. Forfait quasi certo e possibilità di rivederlo in campo solo nel prossimo turno. Ci potrebbe essere Bravo in coppia con Lucca.– L’olandese passerà un periodo di restauro di due o tre settimane, con allenamenti personalizzati, un lavoro incentrato sullo smaltimento dell’acido lattico in eccesso, il recupero della forza e un paio di partite in panchina. Quindi non ci sarà nell’11 titolare a Roma. Per Cambiaso rientro in gruppo mercoledì e convocazione in vista. Da capire se verrà utilizzato titolare o a gara in corso.

– A Parma va verso la convocazione. Inzaghi lo ha detto: salta il derby di Coppa, ma l’obiettivo è riaverlo contro il Parma. Il numero 10 può farcela.– In forte dubbio per il match di lunedì sera contro il Napoli. Non sta ancora bene l’argentino e si allena a parte. Favorito Dallinga per guidare l’attacco di Italiano.– Nulla di preoccupante. Ha saltato il Milan per un’influenza ed è già tornato in gruppo. Non è al top della forma ovviamente, ma a Bologna ci sarà dal 1’.

– Non ha ancora pienamente recuperato e rischia un nuovo forfait il portoghese della Lazio. I problemi fisici lo tormentano: la trasferta di Bergamo in forte dubbio.– L’esterno viola ha speranze di recupero per il match contro il Milan. Il tedesco ha saltato l’Atalanta, ma non ha nulla di grave. Escluse lesioni dagli esami. Può rientrare.– Recuperato l’attaccante del Genoa, che si è allenato tutta la settimana in gruppo. Se non dall’inizio, giocherà almeno uno spezzone contro l’Udinese.