SORTEGGIO OTTAVI EUROPA LEAGUE

L'si prepara a riprendere il percorso in. I bergamaschi di Gian Piero Gasperini non hanno preso parte ai playoff, avendo vinto il proprio girone (primi nel gruppo D davanti allo Sporting) si sono qualificati direttamente agli ottavi.Venerdì 23 febbraio a Nyon (ore 12) andrà in scena il sorteggio per decretare gli accoppiamenti.Ma contro chi gioca l'Atalanta agli ottavi? Le possibili avversarie.- Il tabellone di Europa League 2023/24 verrà stilato una volta conclusi gli ottavi. Il sorteggio di Nyon comporrà il quadro degli ottavo, ma il tabellone sarà creato solamente prima dei quarti.- L'Atalanta ha chiuso la fase a gironi al primo posto, di conseguenza la Dea si presenta al sorteggio degli ottavi di finale da testa di serie e affronterà una delle squadre uscite vincitrici dai playoff. Tra queste ci sono anche Milan e Roma, ma i bergamaschi non potranno incontrare le due squadre italiane essendo vietato l'incrocio tra formazioni dello stesso Paese agli ottavi.Lo spauracchio può essere rappresentato dalo dalloattenzione anche allocapace di eliminare ilEcco le possibili avversarie dell'Atalanta.Benfica (POR)Freiburg (GER)Qarabağ (AZE)Marsiglia (FRA)Sporting (POR)Sparta Praga (CZE)- Gli ottavi di finale di Europa League sono in programma il 7 marzo (andata) e il 14 marzo (ritorno). L'Atalanta giocherà il ritorno in casa essendo testa di serie.