Chi gioca nella Lazio al posto di Guendouzi

Nell'ultima giornata di campionato contro il Milan, la Lazio ha fatto il conto dei giocatori espulsi: prima Pellegrini per doppio giallo, poi Marusic e poi Guendouzi. La squadra di Sarri ha chiuso in otto la partita persa 0-1 per un gol di Okafor (secondo ko di fila dopo quello con la Fiorentina), il rosso estratto da Di Bello al centrocampista francese è arrivato dopo una reazione verso Pulisic che l'aveva trattenuto vistosamente.



CHI GIOCA AL POSTO DI GUENDOUZI - Il Giudice Sportivo ha fermato l'ex Arsenal per due giornate: "per avere, al 51° del secondo tempo, in reazione ad un fallo subito, colpito con due manate al petto e alla schiena un calciatore avversario" si legge sul comunicato. Due turni di stop che quindi costringeranno Guendouzi a saltare le prossime partite di campionato: in questi giorni Maurizio Sarri farà le sue valutazioni per scegliere il sostituto del francese nel terzetto di centrocampo. Al momento il favorito per prendere il suo posto è Matias Vecino, è testa a testa con Kamada ma per ora il centrocampista uruguaiano è in vantaggio sull'ex Eintracht. In regia non dovrebbero esserci dubbi sulla conferma di Cataldi, così come l'altra mezz'ala sarà Luis Alberto.



IL CALENDARIO DELLA LAZIO - Le prossime due partite della Lazio, nelle quali Sarri non avrà a disposizione Guendouzi, sono contro l'Udinese in casa nel posticipo di lunedì prossimo alle 20.45, e sabato 16 marzo quando i biancocelesti affronteranno il Frosinone in trasferta alla stessa ora. L'ex Arsenal può rientrare per la partita di fine mese contro la Juventus, in programma sabato 30 marzo alle ore 18; le due squadre poi si rincontreranno tre giorni dopo nell'andata della semifinale di Coppa Italia.