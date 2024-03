Chi gioca nell'Empoli al posto di Fazzini squalificato

Quello rimediato contro il Milan è un giallo pesante per Jacopo Fazzini, il centrocampista dell'Empoli salterà la prossima gara di campionato contro il Bologna perché era diffidato. Un turno di stop quindi per il classe 2003, che a San Siro ha preso l'ammonizione dopo aver bloccato in modo irregolare una ripartenza di Pulisic. Per Fazzini è il quinto giallo in questa stagione durante la quale ha trovato anche il primo gol in Serie A: il centrocampista cresciuto nel settore giovanile dell'Empoli ha segnato contro il Sassuolo a novembre scorso, nella gara persa 3-4 in casa.



CHI GIOCA AL POSTO DI FAZZINI - In questi giorni Davide Nicola valuterà chi giocherà al posto di Fazzini. Una delle possibili soluzioni può essere la difesa a quattro come nella trasferta vittoriosa contro il Sassuolo, con l'inserimento due tra Grassi, Marin e Kovalenko in un centrocampo a tre e la conferma di Maleh in campo anche oggi a San Siro. L'alternativa è la conferma del 3-4-3 con uno tra Marin, Grassi e Kovalenko che possono prendere il posto di Fazzini.



IL CALENDARIO DELL'EMPOLI - La partita in casa contro il Bologna in programma venerdì 15 alle 20.45 sarà la sfida che aprirà la 29a giornata di campionato, dopo la sosta l'Empoli andrà a San Siro per sfidare l'Inter il 1° aprile e la settimana successiva ospiterà il Torino. Poi lo scontro diretto a Lecce, a sette giornate dalla fine del campionato diventa una delle partite-chiavi per la corsa alla salvezza. Da qui a fine stagione la squadra di Nicola avrà ancora altre due avversarie dirette da affrontare: il Frosinone il 5 maggio e l'Udinese in trasferta il 19 nella penultima giornata.