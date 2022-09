, confezionando una prima giornata ricca di spettacolo. E soprattutto gol. Già, perché sono state, il tutto per la gioia dei tifosi presenti sugli spalti, che hanno potuto godere di. A partire dal, che nel proprio debutto casalingo ha spazzato via la Pro Sesto vincendo addirittura per. Un risultato tennistico che ha aperto come meglio non si poteva una stagione nella quale i veneti puntano a essere protagonisti fino alla fine.Non solo, perché restando nel Girone A c’è da registrare anche il, che si è presentato nel migliore dei modi al proprio pubblico in questo felice esordio di Serie C. Quattro le reti anche di, che nel Girone C hanno superato rispettivamente. A queste si sommano altre gari altrettanto spettacolari, dal 3-1 di Novara e Juve Stabia su Renate e Gelbison, al 2-2 di Virtus Verona-Lecco e Turris-Virtus Francavilla. Tanti, tantissimi gol per un campionato partito col botto., che dopo le difficoltà post Covid è fondamentale per riportare la gente allo stadio e davanti alla tv. La passata stagione ci sono state le battaglie epiche tra, senza contare la meravigliosa cavalcata del, e anche quest'anno proverà a non essere da meno. Intanto è cominciato come meglio non si poteva: