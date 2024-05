Chi può essere il mister X dei top club in Italia?

La stagione dei club di Serie A sta ormai volgendo al termine. Mancano infatti pochissimi minuti alla fine dell’annata e quasi tutti i verdetti sono stati emessi. Molte squadre stanno già iniziando a lavorare in vista della prossima annata, con le quote sulle scommesse calcio e sulle favorite per ogni competizione che ovviamente saranno basate anche sul calciomercato di ognuna delle squadre in questione.In tal senso, molti dei top club italiano stanno ancora programmando ciò che verrà, a partire dall’allenatore. Le scelte sono piuttosto ampie e ognuna di esse ha ovviamente dei punti di forza e di vantaggio.

Milan

Sembra che il Milan sia ormai arrivato al culmine dell’era Pioli. Il tecnico ex Lazio e Inter, l’ultimo in grado di far vincere lo Scudetto ai rossoneri, pare infatti al passo d’addio dopo un paio di stagioni buone ma non esaltanti e, soprattutto, senza titoli in bacheca.Dopo un iniziale interesse per Lopetegui, rigettato però subito dai tifosi, i due profili su cui i rossoneri si stanno concentrando sono Paulo Fonseca e Sergio Conceicao. Il primo ha già allenato in Italia, guidando la Roma con risulti alterni. Il secondo, invece, dopo aver vissuto delle interessanti esperienze italiane da calciatore con Lazio, Parma e Inter, si è costruito una credibilità notevole come allenatore in patria e potrebbe essere pronto per il grande salto.

Bologna

La speranza della dirigenza felsinea, dopo la straordinaria stagione che ha portato il club in Champions League, sarebbe quella di trattenere il principale artefice di questa impresa. Ma Thiago Motta ha molta stima da parte di altri club. Per questo, il Bologna sta iniziando a sondare il terreno per meglio comprende le opportunità di mercato che si stanno prefigurando.Se inizialmente era parso che Francesco Calzona potesse essere un candidato, in caso di addio di Thiago Motta una delle strade più interessanti è quella che può portare a Vincenzo Italiano, il quale – indipendentemente da tutto – pare debba lasciare la Fiorentina. Sta prendendo quota, ultimamente, anche l’ipotesi Sarri, altro allenatore giochista che sarebbe in grado di portare avanti il progetto di gioco proposto finora.

Juventus

Nonostante la Coppa Italia appena vinta e la qualificazione alla prossima edizione della Champions League e del Mondiale per Club, sembra che la seconda avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus sia giunta al termine . Cristiano Giuntoli infatti potrebbe virare su un tecnico con un profilo diverso, con concetti diversi da quelli proposti finora.Al momento, il favorito della Juventus è Thiago Motta, che ha svoto un grandissimo lavoro a Bologna nelle ultime due stagioni. Non è da escludere però il grande ritorno di Antonio Conte, che una parte di tifoseria ha sempre apprezzato. Lo stesso tecnico si è sempre detto legato ai colori bianconeri e l’impressione è che possa avere ancora qualcosa da dire qualora raggiungesse di nuovo Vinovo.

Fiorentina

Alla ricerca di un trofeo dopo lunghi anni di astinenza, la Fiorentina dovrà quasi certamente salutare Vincenzo Italiano al termine della stagione. Il nuovo allenatore dovrà ovviamente rispettare i criteri di gioco e di progetto palesati finora in questa gestione comunque molto proficua.Uno dei nomi forti per la panchina viola è certamente Raffaele Palladino. L’allenatore del Monza sembra infatti pronto per una nuova avventura in un club anche più ambizioso di quello attuale. Resta sullo sfondo Gilardino, che però probabilmente resterà al Genoa.

Napoli

La situazione più complessa è sicuramente quella del Napoli, aritmeticamente una delle peggiori scudettate di sempre nella Serie A. L’alternanza di 3 allenatori diversi non ha prodotto risultati e, di conseguenza, ora il Napoli cerca un altro tecnico per rifondare dopo una stagione tremenda.I favoriti del presidente De Laurentiis sono senza dubbio Antonio Conte e Gian Piero Gasperini. Se per il primo si sta iniziando ad entrare in qualche dettaglio, il tecnico dell’Atalanta avrebbe preso tempo fino alla fine della stagione per meglio comprendere il da farsi. Sullo sfondo restano invece Stefano Pioli e Vincenzo Italiano: entrambi rappresenterebbero due soluzioni di continuità tattica e parzialmente low cost.