Chi recupera, chi no: Koopmeiners, Lucca, Vlahovic, Sommer, Bennacer, Suslov

Enrico Turcato

La sosta per gli impegni delle Nazionali ha falcidiato i club di Serie A. Tantissimi infortuni, più o meno gravi, occorsi a diversi big, attualmente in dubbio per la ripresa del campionato. Inter e Atalanta le più colpite, perdono pedine anche Verona e Udinese. Juventus con almeno tre grandi dubbi. Ecco - situazione per situazione – lo stato dei giocatori coinvolti.



DE VRIJ E SOMMER OUT - “Yann Sommer e Stefan De Vrij si sono sottoposti questa mattina a esami strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Distorsione della caviglia destra da valutare giorno dopo giorno per il portiere svizzero. Risentimento muscolare all’adduttore lungo della coscia destra per il difensore olandese che sarà rivalutato tra qualche giorno”. L’olandese sicuramente sarà out contro l’Empoli, il portiere potrebbe provare a recuperare, anche se la distorsione verrà monitorata fino all’ultimo. Da capire anche la situazione Acerbi, in attesa di responso dalla procura federale.



KOOPMEINERS – Comunicato della Nazionale olandese chiaro: “Koopmeiners non andrà a Francoforte con la squadra. Il centrocampista ha accusato un infortunio nella partita contro la Scozia e non recupererà in tempo per la partita contro la Germania”. Quindi il faro dell’Atalanta rispedito a Bergamo e quasi certamente out per la gara contro il Napoli. Brutte notizie in ottica fantacalcio.



VLAHOVIC, MILIK, ALCARAZ – Lavoro differenziato per Arek Milik e Carlos Alcaraz, entrambi infortunati e assenti sicuramente sabato prossimo all’Olimpico contro la Lazio. Vlahovic sta meglio dopo il dolore alla schiena, ma si allena ancora a parte. In ogni caso è squalificato e salterà Lazio-Juventus.



BENNACER E KJAER - Per l’algerino l’allarme è rientrato: le sue condizioni fisiche non preoccupano. Bennacer non ha subito lesioni e nessun vero infortunio e già a metà settimana dovrebbe rientrare in gruppo. L’Algeria lo ha solo risparmiato. Con la Fiorentina ci sarà. Kjaer sta meglio ed è arrivato un sospiro di sollievo dopo la sostituazione nel match contro lo Svizzera. L'esito dei primi esami a cui il centrale danese è stato sottoposto ha escluso infatti lesioni muscolari alla coscia. Con la Fiorentina rimane in forte dubbio, ma lo stop non dovrebbe essere lungo.



SUSLOV E FOLORUNSHO – Lungo stop per Suslov: almeno quattro settimane per la lesione parziale dei legamenti della caviglia destra. L’Hellas perde uno dei suoi giocatori migliori. Mentre nella sfida contro il Cagliari ci sarà Michael Folorunsho, che è stato tenuto a riposo perché “acciaccato” nella gara contro l’Ecuador. Spalletti però ha tranquillato tutti: solo precauzione.



LUCCA – Brutte notizie invece per l’Udinese. Lorenzo Lucca è rientrato in anticipo dalla tournée azzurra dopo essere stato visitato dal medico della nazionale per il risentimento al flessore della coscia destra. Ci saranno esami e filtra preoccupazione. Verso il forfait nella sfida di lunedì contro il Sassuolo.



GYOMBER – Non preoccupa lo slovacco, sostituito anzitempo per un fastidio muscolare nel match contro l’Austria. Gli esami hanno escluso lesioni e Gyomber sarà regolarmente a disposizione del Ct Calzona per la prossima sfida contro la Norvegia e poi rientrerà in Italia. Sospiro di sollievo anche per Colantuono e la Salernitana.