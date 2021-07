Gentile Procuratore,sono un romanista preoccupato per il grave infortunio subito in Nazionale dal nostro Spinazzola, tra i migliori dei nostri ragazzi in questi Europei. Un danno incredibile non solo per la squadra di Mancini, ma anche per quella di Mourinho che non potrà contare sul nostro campione per diversi mesi. La mia domanda è questa: la Roma sarà risarcita e, nel caso di risposta affermativa, da chi? Ettorela risposta è affermativa: sarà risarcita dalla FIFA!Ciò in ottemperanza di quanto stabilito in una riunione tenutasi a Zurigo nel 2012, durante la quale il Comitato Esecutivo della FIFA approvò una serie di emendamenti al Regolamento per lo status dei calciatori in forza dei quali “qualora un calciatore professionista che partecipa ad una partita di calcio a undici subisca un infortunio a causa di un incidente durante il periodo del proprio rilascio per una partita internazionale “A” e, a seguito di tale infortunio, risulti temporaneamente totalmente inabile, la società presso la quale tale calciatore è tesserato verrà risarcita dalla FIFA”.In pratica, fu introdotta una sorta di assicurazione denominata- fino a un massimale di 7,5 milioni di euro -Ma ora passo la palla agli utenti di calciomercato.com: al di là degli aspetti risarcitori, quale calciatore potrà degnamente sostituire alla Roma l'infortunato Spinazzola?