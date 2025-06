Chi sarà il sostituto di Wirtz al Bayer Leverkusen

Getty Images

L'acquisto dida parte del Liverpool è destinato a fare la storia. Anzi, l'ha già fatta.per portare in Premier League il trequartista tedesco classe 2003, mai è stata fatta una spesa così alta in tutta la storia del club. Il Bayer Leverkusen ringrazia, e la società inglese si conferma regina di questa prima fase della sessione di mercato estivo: oltre a Wirtz, hanno preso anche Frimpong - sempre dal Leverkusen - e stanno chiudendo Kerkez con il Bournemouth. Oltre a Mamardashvili che avevano già bloccato l'estate scorsa.

Un’operazione importante a livello economico anche per il Bayer Leverkusen, che probabilmente non aveva mai incassato così tanto per un singolo giocatore. Ora però i tedeschi lì sulla trequarti hanno un buco da coprire, e dovranno trovare un sostituto che sia all’altezza di quanto fatto da Wirtz in questi anni., che arriva da un’ottima stagione al Betis Siviglia col quale ha sfiorato la vittoria della Conference League (persa in finale col Chelsea). Ritroverebbe ten Hag con cui ha già lavorato all’Ajax per due stagioni, le uniche in cui Antony è andato in doppia cifra di gol.

- Il cartellino di Antony è di proprietà del. L’attaccante in questi giorni rientrerà a Manchester ma difficilmente resterà nella rosa di Amorim, il club cercherà una nuova sistemazione e il Bayer Leverkusen è un’opzione possibile.