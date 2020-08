Sarà Roberto Baronio il vice di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. Confermata quindi la scelta che era già stata fatta per la panchina dell'Under 23. I due ex centrocampisti si conoscono dai tempi in cui giocavano insieme nelle giovanili del Brescia. E ora sono pronti per una nuova avventura insieme sulla panchina bianconera.