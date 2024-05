Chi sarà l'allenatore del Milan nell'amichevole con la Roma

Getty Images

Chiuso il campionato davanti ai propri tifosi con la gara di San Siro contro la Salernitana, il Milan ha ancora una partita da giocare prima di chiudere definitivamente la stagione.. Sarà la gara che chiuderà definitivamente il 2023/24 del Milan, prima di voltare pagina e ripartire con una nuova stagione.- Il Milan del futuro non avrà Stefano Pioli in panchina, come ufficializzato anche dal club rossonero in una nota ufficiale nella quale è stato comunicato che l'allenatore andrà via a fine stagione. Non ci sarà in occasione della sfida amichevole contro la Roma in Australia,

- Difficilmente, infatti, per la gara in Australia che si giocherà cinque giorni dopo la fine del campionato ci saranno già le firme del nuovo allenatore., la dirigenza ha individuato nell'ex romanista il profilo giusto per continuare il lavoro di Pioli ma l'ipotesi più probabile è che un accordo definitivo e l'annuncio ufficiale arrivino dopo la fine di maggio.