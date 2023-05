. Quasi tutti (anch’io e perfino qualche milanista scaramantico) puntano sull’, però mi rendo conto che si tratta della banalità della forza. La squadra di Simone(leggi di forma) nel momento in cui serve.Per sovramercato, assai probabilmente, l’Inter non si ritroverà contro Rafa, infortunato all’adduttore della gamba destra., ieri, ha detto che il portoghese proverà a forzare questa mattina, ma resto dell’idea checon un’incognita tanto pesante sulla testa sia. Da una parte non si sentirebbe del tutto sereno, dall’altra potrebbe rompersi definitivamente e, dunque, non esserci anche per la gara di ritorno. Sui pronostici (che devono essere verificati nelle due partite), oltre all’interrogativo Leao, grava. E’ vero che l’Inter è stata l’ultima squadra italiana a vincere una Champions e l’ultima ad essersi giocata anche una finale di Europa League nel 2020, macon le sue sette coppe nella massima rassegna continentale,Molti allenatori e addetti ai lavori sono addirittura convinti che la storia abbia una sua valenza dal punto di vista agonistico e tecnico. Non è mia intenzione contraddirli, voglio ricordare, però, che tra i calciatori del Milan attuale,. Altri, tipo, hanno toccato rispettivamente la Champions e il campionato Europeo per nazioni, ma questa sera saranno uno in panchina e l'altro in tribuna. Che cosa voglio dire con questo? Che. Ecco perché reputo quest’aspetto più una suggestione giornalistica che tecnica.Dal punto di vista tattico (4-2-3-1 contro 3-5-2) dovrebbe essere il Milan a fare la partita, ma, se la racconto come me la immagino,, sbaglierà meno passaggi, avrà, più centrocampisti in grado di inserirsi, più. Resta un(mio) sulla coppia davanti: sarà Dzeko-Lautaro, però,Va detto, però, che pur subentrando, il belga ormai è tornato a lasciare il segno con grande frequenza.In partite come questa, dove non esiste solo un fattore decisivo,. Senza Leao, ammesso che non ci sia,. E’ vero che manca quello che potrebbe devastare la corsia di sinistra, altrettanto vero che, rientrare tutti sotto la linea della palla, può essere un vantaggio quando l’Inter amministrerà la partita. E, siccome immagino che sarà per la maggior parte della gara,, a compattarsi nell’intento di essere corto e stretto e ad essere comunque “alto” con la linea difensiva (l’Inter attaccherà quasi sempre la profondità).Un discorso a parte merita il, forse l’elemento che più conta per indirizzare la partita e condizionare l’avversario.D’accordo sulla relatività del possesso palla, tuttavia cercarlo è fondamentale per far ripartire l’azione. Più in fretta si fa e più possibilità ci sono di segnare.