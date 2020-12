Raymond Domenech, ex commissario tecnico della Francia, è pronto a risalire in sella, chiamato dalla Serbia. Queste le sue parole a Vecernje novosti: "È vero, mi hanno contattato e mi hanno chiesto se fossi interessato all'incarico. Ho risposto di sì. Il livello della tua Nazionale è alto, ha grandi giocatori in tutta Europa. C'è molto potenziale per fare qualcosa di interessante, i talenti ci sono. Adoro Matic, gioca in modo fantastico. Poi ci sono Milinkovic-Savic, Tadic... In Francia si possono osservare Radonjic, il portiere del Reims Rajkovic e da qualche tempo anche Pavlovic, arrivato al Monaco. I giocatori non mancano ma devono essere messi nelle condizioni di brillare insieme, come un'unica cosa. Ovviamente mi sono fatto un'idea di quello che potrebbe essere il risultato, altrimenti non avrei pensato di accettare. Non dipende da me adesso. Ho detto la mia e che mi piacerebbe essere scelto. Attendo una risposta".