Carlo Tavecchio pronto a rientrare nel mondo del calcio. L’ex presidente Figc vuole candidarsi alla guida del comitato Lombardia della LND. Queste le parole di Tacecchio: “La Lombardia è il fiore all’occhiello del mondo dilettantistico e sarebbe grave non potesse essere rappresentata da una dirigenza. on entro nel merito di chi ha dato le dimissioni, si è confuso un fatto emotivo con un fatto istituzionale: la Figc e le Leghe sono organismi che vivono a prescindere dagli uomini che le comandano". In Lombardia ci sono state le dimissioni della maggioranza dei consiglieri del comitato, provocando di fatto la decadenza dell’intero direttivo.