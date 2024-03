Chi sono gli indisponibili del Barcellona per la partita contro il Napoli

Brutte notizie per il Barcellona, che a tre giorni dal ritorno degli ottavi di Champions contro il Napoli è in ansia per, al 37’ del primo tempo è stato costretto a lasciare il cambio per una botta alla caviglia e ora le sue condizioni saranno da valutare in vista della gara di Champions.- Nel post partita Xavi è stato fiducioso su un possibile recupero, e la speranza dell’allenatore è che Raphinha non si aggiunga a una lista di indisponibili già abbastanza lunga:, oltre a Ferran Torres che verrà valutato in questi giorni.- Tra qualche giorno Barcellona e Napoli ripartiranno dall'1-1 a campi invertiti. Si giocherà in Spagna, dove Lewandowski proverà a ripetersi dopo la rete dell'andata alla quale aveva risposto Osimhen tenendo ancora tutto aperto il discorso qualificazione., così la squadra di Calzona ha solo la vittoria come risultato a disposizione per qualificarsi ai quarti di finale di Champions; in caso di pareggio si andrà prima ai supplementari e poi, eventualmente, ai rigori; se dovesse vincere il Barça sarebbero gli spagnoli a passare il turno.