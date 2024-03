Chi sono i giocatori che Sarri voleva alla Lazio e non sono arrivati

Nel primo vertice di mercato in casa Lazio l’estate scorsa, l’indice di Maurizio Sarri puntava due giocatori: "Voglio lui e lui, per il resto vedete voi". Alla voce centrocampisti aveva indicato Samuele Ricci del Torino, scorrendo fino agli attaccanti il nome che gli piaceva di più era quello di Mimmo Berardi. Il resto, contorno. Risultato? Non ne sono arrivati nessuno dei due. E l’allenatore di questo era rimasto deluso, concetto che poi avrebbe ribadito più volte durante la stagione.



RICCI - Il classe 2001 Samuele Ricci era il play indicato da Sarri come titolare al posto di Cataldi. La Lazio si era spinta fino a 20 milioni e non voleva andare oltre, il Torino ne chiedeva 25: “Sotto quella cifra non parte” era la risposta secca di Cairo a ogni telefonata di Lotito. E in effetti è rimasto in granata, con i biancocelesti che poi hanno preso Rovella dalla Juventus.



BERARDI - Mimmo Berardi era l’altra richiesta di Sarri ma è sempre stato un obiettivo complicato, la richiesta del Sassuolo si aggirava intorno ai 20 milioni e la Lazio in attacco ne aveva già spesi 15+5 di bonus per Castellanos. Per l’attaccante esterno neroverde non c’è mai stata una vera offerta sul tavolo, la Lazio non ha mai fatto tentativi concreti e in quel ruolo è arrivato Isaksen dal Midtjylland per 12 milioni.