Chi sono tutti i giocatori infortunati del Bayern Monaco

AFP via Getty Images

E' un Bayern Monaco in piena emergenza quello che affronterà l'Inter nell'andata dei quarti di finale di Champions League in programma martedì 8 aprile alle 21 in Germania.che però lavorano con la prima squadra già da tempo. Il reparto più in difficoltà è la difesa, e infatti i ragazzi aggregati dal vivaio giocano tutti nel reparto arretrato.- I giocatori ai quali probabilmente Kompany dovrà rinunciare per la gara con l'Inter sono almeno 6: il portiere titolare Manuelè ko per una lesione al polpaccio, al suo posto giocherà il vice Urbig;è fuori per un problema alla cartilagine del ginocchio, il giapponeseche avrebbe potuto fare il centrale ha subito la frattura del metatarso; al centro dovrebbero partite titolari Dier e Kim con Laimer da una parte e Guerreiro terzino sinistro, che prenderà il posto diil quale ha finito la stagione per la rottura del legamento crociato. In mezzo al campo mancheràper mononucleosi, sulla linea mediana ci sarà Palhinha insieme a Kimmich; niente Inter neanche peralle prese con un'infiammazione al piede, Olise-Musiala-Sané dovrebbe essere il terzetto sulla trequarti dietro a Harry Kane unica punta.

- Siccome al peggio non c'è mai fine, in casa Bayern Monaco si aggiunge un altro particolare che fa riflettere sul periodo sfortunato dei bavaresi:. Un infortunio che c'entra poco con il campo e con l'Inter, ma descrive nel modo migliore il momento nero che sta attraversando la squadra.