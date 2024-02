Chi vincerà la Champions? Le previsioni: Guardiola verso il bis, Inter sul podio

Nel giorno in cui prendono il via gli ottavi di finale, Opta ha fornito le sue previsioni in merito alla vincitrice della Champions League 2023/24: la grande favorita è il Manchester City, squadra campione in carica. Pep Guardiola ha oltre il 50% di possibilità di arrivare in finale e il 32% di bissare il successo di Istanbul dodici mesi dopo la vittoria di Istanbul. Alle spalle del City c'è il Real Madrid di Ancelotti che ha vinto la Champions nell'edizione precedente. Poi, sul gradino più basso del podio, l'Inter di Simone Inzaghi che è davanti a Bayern, Arsenal, PSG e Barcellona, in fondo alla classifica le altre due italiane.