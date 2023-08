«Ma tu l'hai visto che tripletta in viola? Roba da portarsi il pallone a casa». Ogni volta che lo incontro l'insider salta tutti i convenevoli e va dritto al punto. Non ha tempo da perdere coi saluto, ché tanto ci siamo già salutati quando ci si è incontrati la prima volta e per lui da allora è come se avessimo una chat aperta. Comincia a parlarmi quando mi vede dall'altra parte del marciapiede, mentre sono in attesa del verde al semaforo. Gli faccio cenno con la mano di fermare la loquacità, ma niente. Quando finalmente lo raggiungo ha già fatto un discorso tutto suo di cui ho captato un quinto. Continua a accendere la sigaretta col mozzicone della precedente e preso com'è dalla foga di chiacchierare finisce per schiacciare nel posacenere quella intera, riprendendo a ciucciare la cicca. Un cubetto di ghiaccio galleggia triste in due dita di chinotto.

«Rallenta, rallenta. Allora dimmi: chi è il calciatore che ha fatto tripletta per la Fiorentina? Che poi scusami, ma quando ha giocato la Fiorentina? Mi sono perso qualcosa?».

Mi guarda commiserante.

«Certo che se non ti spiegassi le cose io staremmo freschi».

«Apposta sto qui...».

Guarda stranito il mozzicone che ormai quasi gli brucia le dita. Deve sembrargli strano che questa sigaretta sia durata così poco. Ne accende un'altra.

«Non parlo di calciatori, ma dell'agente».

«L'agente? Chi?».

«Mario Giuffredi, M.A.R.A.T. Football».

«Sì, lo so chi è Giuffredi. Ma non capisco questa storia della tripletta. Ha fatto una partita dove ha segnato una tripletta? E poi che c'entra la Fiorentina?».

Sbuffa in alto una boccata di fumo, con fare teatrale. Poi spiega.

«Allora, ti spiego cosa è successo. A metà luglio la Fiorentina rinnova il contratto con Cristiano Biraghi, scadenza 2025 con opzione 2026. Chi è l'agente di Biraghi?».

«Giuffredi».

«Bravo. Pochi giorni dopo la società viola rinnova il contratto a un altro difensore, Luca Ranieri. Accordo fino al 2026. Chi è l'agente di Ranieri?».

«Ehm... Giuffredi».

«Esatto. E nelle stesse ore in cui viene data la notizia del rinnovo di Ranieri, si conclude l'accordo per il trasferimento di Fabiano Parisi dall'Empoli alla Fiorentina. Pagati 10 milioni di euro per il trasferimento, contratto per il giocatore valido fino al 2028. Chi è l'agente di Parisi?».

«Sì, certo: Giuffredi».

Sorriso sornione di soddisfazione.

«Ora capisci perché la tripletta? Ha fatto tutto lui. Anche perché quando ci sono di mezzo l'Empoli e i terzini, Giuffredi è in prima linea. Ha una fabbrica di terzini».

«Sì dai, ora non strafare».

«Non mi credi? E allora ti nomino soltanto quelli che sono passati da Empoli. Parisi l'abbiamo già nominato. Hysaj ti dice nulla? E Mario Rui? E Di Lorenzo? Tutti assistiti da M.A.R.A.T. Football».

«Sono annichilito. Scusa se scappo, ma torno in redazione a scrivere questa roba qui».

Fa tintinnare il ghiaccio nel bicchiere.

«Bravo, vai a lavorare. Ma aspetta che ti dia l'ultima chicca» mi dice.

«Pendo dalle tue labbra».

«Ovviamente l'Empoli aveva bisogno di sostituire Parisi nel ruolo di terzino sinistro. È stato scelto Giuseppe Pezzella, che proviene dal Parma. Indovina chi è l'agente di Pezzella?».

«Immagino la risposta».

«Bravo. Alla prossima».